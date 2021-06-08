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Цена на золото немного растет 8 июня в ожидании данных по инфляции в США
09:11 08.06.2021 |
Цена золота во вторник утром слабо растет, инвесторы находятся в ожидании статистики по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.42 EEST августовские фьючерсы на золото росли в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,1%, или на 1,9 доллара, до 1900,7 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,24% - до 27,95 доллара за унцию.
Основное внимание трейдеров на текущей неделе будет приковано к данным по инфляции в США. Ожидается, что в мае потребительские цены в стране выросли на 4,7% в годовом выражении после роста на 4,2% в апреле. Статистика будет опубликована в четверг.
Опасения инвесторов относительно ускорения инфляции также касаются и динамики золота. Начало постепенного ужесточения монетарной политики Федрезерва США будет способствовать укреплению курса доллара. Сильный доллар, в свою очередь, негативно отразится на стоимости золота.
"Золото берет небольшую передышку перед тем, как сделать следующий шаг к отметке в 1900 долларов", - сказал аналитик Commerzbank Карстен Фрич (Carsten Fritsch), мнение которого приводит агентство Блумберг. При этом аналитик также отметил, что среда для золота остается благоприятной.
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