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Доллар 8 июня дорожает к евро и иене в ожидании статданных по инфляции в США
09:06 08.06.2021 |
Курс доллара растет к другим основным мировым валютам в ожидании статданных по инфляции в США и заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.31 EEST курс евро снижался до 1,2179 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2189 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 109,44 с уровня прошлого закрытия в 109,24 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,12%, до 90,06 пункта.
Инвесторы находятся в ожидании статданных по инфляции в США, которые будут опубликованы в четверг. Аналитики прогнозируют ускорение годовой инфляции в стране по итогам мая до 4,7% с 4,2% месяцем ранее, при этом апрельский показатель уже был рекордным с сентября 2008 года.
Трейдеры также находятся в ожидании заседания Европейского центробанка (ЕЦБ). Ранее ЕЦБ заявлял, что планирует оставить без изменений параметры специальной программы покупки активов до конца марта 2022 года.
"Данные не опровергают мнение о том, что давление на ФРС, вероятно, будет нарастать, и что перспектива неизбежного сокращения все еще поддерживает среднесрочную базу реальной доходности и доллара", - сказали газете Wall Street Journal аналитики JPMorgan.
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