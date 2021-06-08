Финансовые новости
- |
- 08.06.21
- |
- 09:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Биткоин падает более чем на 9% на новостях из США
08:47 08.06.2021 |
Стоимость биткоина во вторник утром снижается более чем на 9% на фоне новостей из США, связанных с криптовалютой, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 8.18 EEST падал в цене на 9,44%, до 32,86 тысячи долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевеет на 9,43%, до 32,89 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.
Ранее ФБР США сообщило, что властям удалось вернуть 2,3 миллиона долларов, выплаченных хакерам в биткоинах из-за атаки на Colonial Pipeline. Отмечается, что ФБР перехватила виртуальный кошелек для выкупа, который использовала хакерская группировка DarkSide.
Кроме того, согласно сообщениям СМИ, власти США планируют ввести новые правила по регулированию криптовалюты, в частности биткоина, в рамках борьбы с программами-вымогателями. Эти правила будут будут в основном сосредоточены на снижении анонимности транзакций, включающих в себя критовалюту, что может привести к уменьшению количества этих транзакций.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Байден пригласил Зеленского посетить с визитом Вашингтон этим летом
|Безгранично удивлен и немного разочарован: Чем грозят Украине «смелые» интервью Зеленского
|Белый дом отказался от идеи приглашать Зеленского из-за «Нафтогаза» - Axios
|Зеленский намерен вынести закон об олигархах на референдум, если Рада его не поддержит
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цена на золото немного растет 8 июня в ожидании данных по инфляции в США
|Доллар 8 июня дорожает к евро и иене в ожидании статданных по инфляции в США
|Биткоин падает более чем на 9% на новостях из США
|Южная Корея запретит биткоин-биржам производить взаимозачет встречных заявок
|Биржи АТР 8 июня в основном снижаются
|Основные фондовые индексы США 7 июня закрылись разнонаправленно
Это интересно
|Apple разрешит пользователям отслеживать собираемую о них информацию
|Автопроизводители будут активнее внедрять распознавание водителей по лицу, отпечаткам пальцев и голосу
|Apple, Mozilla, Google и Microsoft займутся стандартизацией браузерных расширений
|Страховщики пересматривают свои политики страхования киберрисков
|Microsoft начала автоматически обновлять ПК до самой свежей версии Windows 10
|Корабль SpaceX Dragon успешно пристыковался к МКС
|Xiaomi представила 200-ваттную проводную и 120-ваттную беспроводную зарядки