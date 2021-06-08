Южная Корея запретит биткоин-биржам производить взаимозачет встречных заявок

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) введет запрет на так называемую перекрестную торговлю на криптовалютных биржах. Об этом пишет Newsis.

Эта практика позволяла не регистрировать и производить взаимозачет совпадающих по цене заявок на покупку и продажу на один и тот же актив. Перекрестная торговля запрещена на большинстве ведущих фондовых площадок мира.

По мнению FSC, взаимозачет встречных заявок является «конфликтом интересов» и создает риски манипулирования ценами, поскольку биржи обладают внутренней информацией об ордерах клиентов.

Решение вошло в перечень поправок к Закону об отчете и использовании определенной информации о финансовых операциях.

Согласно местным СМИ, запрет приведет к ограничению притока средств на криптовалютные биржи, столкнувшиеся ранее с давлением от предыдущих мер регулятора. Это затронет и самих операторов, которые конвертируют полученные в криптовалюте комиссии в корейские воны.

На практике последнее решение может означать исключение дохода от торговых сборов. Анонимные источники издания сообщили, что выходом из сложившейся ситуации может стать создание нового бизнеса для конвертации комиссий в фиат. Ввиду жестких AML-стандартов это мероприятие окажется не из дешевых, предположили собеседники.

Сложности у биткоин-бирж также возникнут с налогами. Их платят только в вонах, тогда как комиссии операторы взимают в цифровых активах. Это может повлечь за собой необходимость получения кредита в фиате с обеспечением в виде криптовалюты.

В FSC предложили криптовалютным биржам самостоятельно решить проблему.

Поправки обяжут операторов хранить не менее 70% клиентских средств в холодных кошельках. Регулятор считает, что это смягчит последствия потенциальных взломов. В FSC планируют расследовать предыдущие атаки с целью обнаружения потенциальной причастности инсайдеров.

Напомним, за первый квартал 2021 года южнокорейские банки обработали 64,2 трлн вон (~$57,9 млрд) транзакций по верифицированным счетам, связанным с криптовалютными биржами, что превысило совокупный показатель 2020 года.

В июне стало известно, что с 2023 года резиденты Южной Кореи должны раскрывать данные о счетах на зарубежных биткоин-биржах.



