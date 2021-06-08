Финансовые новости
- |
- 08.06.21
- |
- 09:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Южная Корея запретит биткоин-биржам производить взаимозачет встречных заявок
08:07 08.06.2021 |
Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) введет запрет на так называемую перекрестную торговлю на криптовалютных биржах. Об этом пишет Newsis.
Эта практика позволяла не регистрировать и производить взаимозачет совпадающих по цене заявок на покупку и продажу на один и тот же актив. Перекрестная торговля запрещена на большинстве ведущих фондовых площадок мира.
По мнению FSC, взаимозачет встречных заявок является «конфликтом интересов» и создает риски манипулирования ценами, поскольку биржи обладают внутренней информацией об ордерах клиентов.
Решение вошло в перечень поправок к Закону об отчете и использовании определенной информации о финансовых операциях.
Согласно местным СМИ, запрет приведет к ограничению притока средств на криптовалютные биржи, столкнувшиеся ранее с давлением от предыдущих мер регулятора. Это затронет и самих операторов, которые конвертируют полученные в криптовалюте комиссии в корейские воны.
На практике последнее решение может означать исключение дохода от торговых сборов. Анонимные источники издания сообщили, что выходом из сложившейся ситуации может стать создание нового бизнеса для конвертации комиссий в фиат. Ввиду жестких AML-стандартов это мероприятие окажется не из дешевых, предположили собеседники.
Сложности у биткоин-бирж также возникнут с налогами. Их платят только в вонах, тогда как комиссии операторы взимают в цифровых активах. Это может повлечь за собой необходимость получения кредита в фиате с обеспечением в виде криптовалюты.
В FSC предложили криптовалютным биржам самостоятельно решить проблему.
Поправки обяжут операторов хранить не менее 70% клиентских средств в холодных кошельках. Регулятор считает, что это смягчит последствия потенциальных взломов. В FSC планируют расследовать предыдущие атаки с целью обнаружения потенциальной причастности инсайдеров.
Напомним, за первый квартал 2021 года южнокорейские банки обработали 64,2 трлн вон (~$57,9 млрд) транзакций по верифицированным счетам, связанным с криптовалютными биржами, что превысило совокупный показатель 2020 года.
В июне стало известно, что с 2023 года резиденты Южной Кореи должны раскрывать данные о счетах на зарубежных биткоин-биржах.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Байден пригласил Зеленского посетить с визитом Вашингтон этим летом
|Безгранично удивлен и немного разочарован: Чем грозят Украине «смелые» интервью Зеленского
|Белый дом отказался от идеи приглашать Зеленского из-за «Нафтогаза» - Axios
|Зеленский намерен вынести закон об олигархах на референдум, если Рада его не поддержит
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цена на золото немного растет 8 июня в ожидании данных по инфляции в США
|Доллар 8 июня дорожает к евро и иене в ожидании статданных по инфляции в США
|Биткоин падает более чем на 9% на новостях из США
|Южная Корея запретит биткоин-биржам производить взаимозачет встречных заявок
|Биржи АТР 8 июня в основном снижаются
|Основные фондовые индексы США 7 июня закрылись разнонаправленно
Это интересно
|Apple разрешит пользователям отслеживать собираемую о них информацию
|Автопроизводители будут активнее внедрять распознавание водителей по лицу, отпечаткам пальцев и голосу
|Apple, Mozilla, Google и Microsoft займутся стандартизацией браузерных расширений
|Страховщики пересматривают свои политики страхования киберрисков
|Microsoft начала автоматически обновлять ПК до самой свежей версии Windows 10
|Корабль SpaceX Dragon успешно пристыковался к МКС
|Xiaomi представила 200-ваттную проводную и 120-ваттную беспроводную зарядки