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Международные резервы Украины в мае сократились на 0,6% - НБУ
15:48 07.06.2021 |
Международные резервы Украины по состоянию на 1 июня 2021 года составили, по предварительным данным, до $27,84 млрд (в эквиваленте), что на 0,6% меньше, чем на начало мая этого года ($28 млрд) свидетельствуют данные Национального банка Украины, обнародованные в понедельник.
"По состоянию на 1 июня международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $27,84 млрд (в эквиваленте). В мае они сократились на 0,6% из-за погашения внешних и внутренних обязательств государства, которые были частично компенсированы валютными поступлениями в пользу правительства", - поясняется в сообщении.
Как отмечает Нацбанк, на динамике резервов в мае отразились операции по управлению госдолгом - общий объем платежей по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в инвалюте составил $650,6 млн (в эквиваленте).
Уточняется, что $529,3 млн было направлено на обслуживание и погашение облигаций внутреннего госзайма, а остаток - на выполнение других обязательств государства в инвалюте.
Вместе с тем валютные поступления в пользу правительства составили $417,9 млн (в эквиваленте), в том числе $354,3 млн - от размещения ОВГЗ.
Пресс-служба отметила, что в мае НБУ и правительство направили $64,3 млн в пользу МВФ.
Согласно сообщению, на динамику показателя в мае также повлияла переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривни к иностранным валютам) - в прошлом месяце их стоимость возросла на $136,8 млн в эквиваленте, свидетельствуют данные Нацбанка.
Указывается, что так как межбанк был сбалансирован, НБУ не проводил валютные интервенции.
Как отметил регулятор, по состоянию на 1 июня 2021 года объем международных резервов покрывает 4,2 месяца будущего импорта. Уточняется, что этого достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.
Помимо этого, НБУ уточнил, что чистые международные резервы (ЧМР) Украины в мае сократились на $223 млн, или на 1,3%, - до $17,353 млрд.
Как сообщалось, на начало этого года международные резервы Украины составляли $29,113 млрд, а ЧМР - $18,114 млрд
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