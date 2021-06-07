Финансовые новости
- |
- 07.06.21
- |
- 17:30
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Евро 7 июня снижается к доллару на статданных Германии
12:33 07.06.2021 |
Курс евро в понедельник днем снижается после публикации статданных по Германии, инвесторы ожидают заседания европейского центробанка (ЕЦБ) в четверг, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.42 EEST курс евро снижался до 1,2157 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2165 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 109,47 с уровня прошлого закрытия в 109,49 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,08% - до 90,21 пункта.
Курс евро снижается после публикации в понедельник статданных по Германии, согласно которым объем производственных заказов в стране в апреле снизился на 0,2% против увеличения на 3,9% месяцем ранее. При этом аналитики ожидали роста показателя на 1%.
Инвесторы находятся в ожидании заседания Европейского центробанка (ЕЦБ), решения которого могут отразиться на динамике евро. Ранее ЕЦБ заявлял, что планирует оставить без изменений параметры специальной программы покупки активов до конца марта 2022 года.
По словам аналитиков MUFG Bank, которые приводит газета Wall Street Journal, ЕЦБ, вероятно, даст сигнал на заседании в четверг о том, что покупка облигаций в связи с пандемией будет продолжаться на текущем уровне, что приведет к небольшому снижению курса евро.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Зеленский намерен вынести закон об олигархах на референдум, если Рада его не поддержит
|Рада подложила сюрприз: Зачем Зеленскому референдум об олигархах
|Закон об олигархах будет вынесен на референдум. И это прекрасно. Очень здравый ход
|Позитив недели. В Украине разрабатывается роботизированный БТР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Международные резервы Украины в мае сократились на 0,6% - НБУ
|Страховщики пересматривают свои политики страхования киберрисков
|Евро 7 июня снижается к доллару на статданных Германии
|Справочный курс гривны 7 июня повышен на 10,22 коп до 27,2049 грн/$1
|Биржи Азии 7 июня закрылись в основном ростом вслед за рынками США
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 04.06.21
Это интересно
|Корабль SpaceX Dragon успешно пристыковался к МКС
|Xiaomi представила 200-ваттную проводную и 120-ваттную беспроводную зарядки
|Стив Возняк проиграл суд YouTube о дипфейковом видео
|В Китае создали гигантскую нейтросеть
|Глава NVIDIA заявил, что графика GeForce не появится в смартфонах в ближайшее время — для этого сегмента есть сервис GeForce NOW
|Амстердам тестирует беспилотные электрические лодки для перевозок по каналам
|Новые BMW получат проекторы вместо традиционных зеркал заднего вида. Они будут проецировать информацию на боковые стекла автомобилей