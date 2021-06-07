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Остаток средств на корсчетах банков 07.06.21
11:30 07.06.2021 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|7 мая
|51539.0
|11 мая
|53281.4
|12 мая
|61210.5
|13 мая
|61802.9
|14 мая
|63525.0
|17 мая
|61412.1
|18 мая
|56983.9
|19 мая
|54527.1
|20 мая
|46306.2
|21 мая
|49010.5
|24 мая
|59056.5
|25 мая
|61227.7
|26 мая
|61173.0
|27 мая
|64461.2
|28 мая
|56498.2
|31 мая
|59399.3
|1 июня
|68156.4
|2 июня
|51727.8
|3 июня
|51602.6
|4 июня
|53039.7
|7 июня
|50227.8
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 7 июня - 27,2914 грн
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