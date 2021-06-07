Золото дешевеет 7 июня на росте доходности гособлигаций США

Цена золота в понедельник утром снижается на фоне увеличения доходности американских гособлигаций, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.26 EEST августовские фьючерсы на золото снижались в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,14%, или на 2,65 доллара, до 1889,35 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,53% - до 27,747 доллара за унцию.

Давление на стоимость металла оказывает рост доходности казначейских облигаций США. Так, доходность десятилетних US Treasuries растет до 1,574% с уровня предыдущего закрытия в 1,56%.

Также наблюдается некоторая коррекция цены на золото после роста пятницы на 1%. Такой рост был обусловлен данными по рынку труда США, который привел к резкому снижению курса доллара. Кроме того, неоднозначная статистика несколько ослабила опасения инвесторов относительно ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Это также является положительным фактором для золота, поскольку мягкая политика ФРС сдерживает рост американской валюты.