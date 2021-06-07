Финансовые новости
- |
- 07.06.21
- |
- 17:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Сальвадор намеревается первым среди государств принять биткоин в качестве законного средства платежа
Центробанки некоторых государств пока осторожно экспериментируют с собственными цифровыми валютами, а существующие криптовалюты порой запрещают к обороту и добыче. Сальвадор рискует стать первой страной, в которой биткоин превратится в легальное средство платежа. Развитием соответствующей инфраструктуры власти страны готовы заниматься с полной ответственностью.
Президент Сальвадора Найиб Букеле (Nayib Bukele), как отмечает CNBC, сделал соответствующие заявления во время конференции Bitcoin 2021, проходившей в Майами. Власти страны не только разработают легализующее оборот биткоина законодательство, но и в сотрудничестве с компанией Strike модернизируют национальную платёжную систему, позволяя ей поддерживать транзакции с использованием биткоина. Президент страны пообещал отправить законопроект на обсуждение в парламент на следующей неделе.
Сейчас экономика Сальвадора в большей степени полагается на оборот наличных денежных средств, у 70 % граждан даже нет банковских счетов или карт. Трудовые мигранты, работающие за рубежом и отправляющие заработанное домой, обеспечивают до 20 % валового внутреннего продукта Сальвадора. Комиссии за трансграничный перевод средств превышают 10 %. Внедрение биткоина позволило бы снизить подобные издержки.
Власти страны намереваются реформировать национальную финансовую систему, заложив в её основу биткоин и технологию распределённых реестров. Компания Strike с весны этого года предлагает жителям Сальвадора сервис мобильных платежей, он уже успел стать лидером на местном рынке среди приложений для смартфонов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Зеленский намерен вынести закон об олигархах на референдум, если Рада его не поддержит
|Рада подложила сюрприз: Зачем Зеленскому референдум об олигархах
|Закон об олигархах будет вынесен на референдум. И это прекрасно. Очень здравый ход
|Позитив недели. В Украине разрабатывается роботизированный БТР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Международные резервы Украины в мае сократились на 0,6% - НБУ
|Страховщики пересматривают свои политики страхования киберрисков
|Евро 7 июня снижается к доллару на статданных Германии
|Справочный курс гривны 7 июня повышен на 10,22 коп до 27,2049 грн/$1
|Биржи Азии 7 июня закрылись в основном ростом вслед за рынками США
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 04.06.21
Это интересно
|Xiaomi представила 200-ваттную проводную и 120-ваттную беспроводную зарядки
|Стив Возняк проиграл суд YouTube о дипфейковом видео
|В Китае создали гигантскую нейтросеть
|Глава NVIDIA заявил, что графика GeForce не появится в смартфонах в ближайшее время — для этого сегмента есть сервис GeForce NOW
|Амстердам тестирует беспилотные электрические лодки для перевозок по каналам
|Новые BMW получат проекторы вместо традиционных зеркал заднего вида. Они будут проецировать информацию на боковые стекла автомобилей
|SpaceX успешно запустила корабль Dragon с грузом для экипажа МКС