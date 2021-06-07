Сальвадор намеревается первым среди государств принять биткоин в качестве законного средства платежа

Центробанки некоторых государств пока осторожно экспериментируют с собственными цифровыми валютами, а существующие криптовалюты порой запрещают к обороту и добыче. Сальвадор рискует стать первой страной, в которой биткоин превратится в легальное средство платежа. Развитием соответствующей инфраструктуры власти страны готовы заниматься с полной ответственностью.

Президент Сальвадора Найиб Букеле (Nayib Bukele), как отмечает CNBC, сделал соответствующие заявления во время конференции Bitcoin 2021, проходившей в Майами. Власти страны не только разработают легализующее оборот биткоина законодательство, но и в сотрудничестве с компанией Strike модернизируют национальную платёжную систему, позволяя ей поддерживать транзакции с использованием биткоина. Президент страны пообещал отправить законопроект на обсуждение в парламент на следующей неделе.

Сейчас экономика Сальвадора в большей степени полагается на оборот наличных денежных средств, у 70 % граждан даже нет банковских счетов или карт. Трудовые мигранты, работающие за рубежом и отправляющие заработанное домой, обеспечивают до 20 % валового внутреннего продукта Сальвадора. Комиссии за трансграничный перевод средств превышают 10 %. Внедрение биткоина позволило бы снизить подобные издержки.

Власти страны намереваются реформировать национальную финансовую систему, заложив в её основу биткоин и технологию распределённых реестров. Компания Strike с весны этого года предлагает жителям Сальвадора сервис мобильных платежей, он уже успел стать лидером на местном рынке среди приложений для смартфонов.



