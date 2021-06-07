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Доллар колеблется 7 июня на неоднозначных перспективах восстановления экономики
08:49 07.06.2021 |
Курс доллара в понедельник утром колеблется к другим основным мировым валютам, инвесторы оценивают перспективы восстановления экономики после пятничных статданных из США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.13 EEST курс евро рос до 1,2166 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2165 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 109,46 с уровня прошлого закрытия в 109,49 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,01% - до 90,14 пункта.
В понедельник утром на рынке американской валюты наблюдается смешанная динамика. Инвесторы оценивают перспективы восстановления экономики и ужесточения монетарной политики после пятничных статданных по рынку труда в США. Так, безработица в стране в мае снизилась до 5,8% с уровня апреля в 6,1%, что оказалось лучше прогнозов аналитиков. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики же увеличилось несколько меньше прогноза - на 559 тысяч.
По мнению аналитиков Goldman Sachs, которое приводит газета Wall Street Journal, ожидания по сохранению мягкой монетарной политики Федеральной резервной системы США и восстановление мировой экономики должны привести к дальнейшему ослаблению доллара.
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