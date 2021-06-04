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Снижение курса евро к доллару 4 июня незначительно усилилось
13:25 04.06.2021 |
Темпы снижения курса евро в паре с долларом немного ускорились после статистики по розничным продажам в еврозоне, которые оказались хуже прогнозов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.36 EEST курс евро снижался до 1,2109 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2124 доллара за евро. До статистики евро стоил 1,2112 доллара. Курс доллара к иене опускался до 110,17 с уровня прошлого закрытия в 110,28 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,06% - до 90,57 пункта.
Небольшое давление на курс евро оказывают данные Евростата о том, что объем розничных продаж в еврозоне в апреле снизился на 3,1% по сравнению с мартом, хотя аналитики ждали сокращения показателя в месячном выражении только на 1,2%.
В целом, валютный рынок малоподвижен в пятницу в ожидании статданных по безработице в США, которые будут опубликованы позднее минтрудом страны. Трейдеры надеются получить представление о процессе восстановления экономики. Прогнозируется снижение уровня безработицы до 5,9% с 6,1% в апреле и рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики на 650 тысяч после апрельского подъема на 266 тысяч.
"Для более устойчивого восстановления доллара необходимо увеличение числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе примерно на один миллион и более", - считает аналитик MUFG Дерек Халпенни (Derek Halpenny), слова которого приводит газета Wall Street Journal.
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