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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Справочный курс гривны 4 июня повышен на 3,96 коп до 27,3071 грн/$1

12:32 04.06.2021 |

Финансы

 

Национальный банк 4 июня повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 3.96 коп. до 27.3467 UAH/USD.

Показатель03.06.202104.06.2021%
Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$) 27.3467 27.30710.145
Данные: НБУ
 

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