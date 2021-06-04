Google отменит запрет рекламы криптовалютных кошельков и бирж в США

С 3 августа 2021 года поисковый гигант Google позволит продвигать через свои рекламные сервисы услуги криптовалютных бирж и цифровых кошельков для пользователей в США.

Согласно заявлению, рекламодатели должны соответствовать установленным требованиям и пройти сертификацию Google. Для этого им либо необходимо быть зарегистрированными в FinCEN в качестве компании, оказывающей расчетно-кассовые услуги (MSB), либо иметь банковскую лицензию хотя бы в одном из штатов.

Рекламодателям также необходимо соблюдать местные регуляторные правила и следить за тем, чтобы их объявления соответствовали правилам Google.

Под запретом останется реклама:

* первичных предложений монет (ICO);

* сервисов DeFi-протоколов;

* продвижения криптовалют знаменитостями;

* страниц со сводными данными или сравнительным анализом цифровых активов.

Все действующие сертификаты криптовалютных бирж Google отзовет 3 августа. Для получения новых необходимо заполнить форму, которая станет доступной с 8 июля.

Напомним, Google запретил рекламу криптовалют и связанного с ними контента в июне 2018 года. Позднее стало возможно продвижение услуг обмена криптовалют в США и Японии, но только сертифицированными компаниями.



