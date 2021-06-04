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Google отменит запрет рекламы криптовалютных кошельков и бирж в США
10:54 04.06.2021 |
С 3 августа 2021 года поисковый гигант Google позволит продвигать через свои рекламные сервисы услуги криптовалютных бирж и цифровых кошельков для пользователей в США.
Согласно заявлению, рекламодатели должны соответствовать установленным требованиям и пройти сертификацию Google. Для этого им либо необходимо быть зарегистрированными в FinCEN в качестве компании, оказывающей расчетно-кассовые услуги (MSB), либо иметь банковскую лицензию хотя бы в одном из штатов.
Рекламодателям также необходимо соблюдать местные регуляторные правила и следить за тем, чтобы их объявления соответствовали правилам Google.
Под запретом останется реклама:
* первичных предложений монет (ICO);
* сервисов DeFi-протоколов;
* продвижения криптовалют знаменитостями;
* страниц со сводными данными или сравнительным анализом цифровых активов.
Все действующие сертификаты криптовалютных бирж Google отзовет 3 августа. Для получения новых необходимо заполнить форму, которая станет доступной с 8 июля.
Напомним, Google запретил рекламу криптовалют и связанного с ними контента в июне 2018 года. Позднее стало возможно продвижение услуг обмена криптовалют в США и Японии, но только сертифицированными компаниями.
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