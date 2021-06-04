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Золото 4 июня продолжает слабо дешеветь
08:36 04.06.2021 |
Цена золота в пятницу утром незначительно опускается после того, как накануне драгоценный металл потерял 1,9% стоимости на сильной статистике из США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.36 EEST августовские фьючерсы на золото снижались в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,1%, или на 1,95 доллара, до 1871,35 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,11% - до 27,448 доллара за унцию.
Днем ранее сильная статистика по американскому рынку труда поддержала доллар, что негативно отразилось на котировках золота. Так, число рабочих мест в частных компаниях США в мае выросло на 978 тысяч вместо ожидавшихся 650 тысяч. А число первичных заявок на пособие по безработице в стране за прошедшую неделю снизилось больше прогноза - до 385 тысяч.
В результате индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднялся в четверг на 0,6%, а с учетом роста пятницы почти на 0,1% показатель закрепился выше отметки в 90,5 пункта.
Важным событием для инвесторов остается главная статистика рынка труда США - безработица. Эксперты ожидают снижения уровня безработицы в мае до 5,9% с 6,1% в апреле.
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