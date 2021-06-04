Финансовые новости
- |
- 04.06.21
- |
- 08:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Доллар колеблется к евро и иене 4 июня в ожидании статистики по США
08:28 04.06.2021 |
Курс доллара в пятницу утром колеблется по отношению к другим основным мировым валютам перед выходом статданных по безработице в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.40 EEST курс евро снижался до 1,2115 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2124 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 110,26 с уровня прошлого закрытия в 110,28 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,05% - до 90,56 пункта.
Инвесторы находятся в ожидании статданных по безработице в США, которые будут опубликованы позднее минтрудом страны. Трейдеры надеются получить представление о процессе восстановления экономики. Прогнозируется снижение уровня безработицы до 5,9% с 6,1% в апреле и рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики на 650 тысяч после апрельского подъема на 266 тысяч.
По словам аналитиков IG, которые приводит газета Wall Street Journal, в преддверии сегодняшнего отчета о занятости в США присутствует осторожный настрой, поскольку инвесторы продолжают оценивать прогресс в восстановлении экономики с повышенными инфляционными рисками.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Коломойский заявил, что продавать ни один свой актив он «под дулом пистолета не собирается»
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар медленнее дешевеет на межбанке из-за вывода дивидендов, но выплаты зарплат могут его подтолкнуть
|Закон об олигархах. Почему он не страшен Ахметову, Коломойскому, Пинчуку и Фирташу
|Решение о признании лица олигархом принимает СНБО - президентский законопроект
|Стоимость жилой недвижимости возрастет на десятки процентов – прогноз застройщиков и экспертов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Доллар колеблется к евро и иене 4 июня в ожидании статистики по США
|Биржи Ази в основном растут 4 июня в ожидании статистики из США
|Фондовые индексы США 3 июня закрылись снижением
|Доллар медленнее дешевеет на межбанке из-за вывода дивидендов, но выплаты зарплат могут его подтолкнуть
|Кабмин предлагает ввести НДС на продажу жилья в новостройках
|Только 7% финкомпаний раскрыли структуру собственности за две недели до конца срока
Это интересно
|TSMC приступила к строительству в США предприятия по выпуску 5-нм чипов
|Американские регуляторы утверждают, что высказывания Илона Маска плохо контролируются компанией Tesla
|В кибератаке на крупнейшего в мире производителя мяса подозревают хакеров из России
|Nvidia представила GeForce RTX 3080 Ti за 1200 долларов и GeForce RTX 3070 Ti за 600 долларов
|Daimler и Nokia подписали лицензионное соглашение
|В браузере Mozilla Firefox появился встроенный переводчик
|AMD представила FidelityFX Super Resolution — открытую технологию ИИ-масштабирования изображения