Только 7% финкомпаний раскрыли структуру собственности за две недели до конца срока

Только 7% участников небанковского рынка подали в Национальный банк Украины документы о своей структуре собственности. В частности, структуры собственности раскрыли 15 страховщиков и 89 финансовых компаний.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, компании, которые пока не подали документы, имеют для этого еще две недели, а именно до 17 июня 2021 года. НБУ напоминает участникам небанковского рынка о сроках.

"Став новым регулятором, НБУ начал работать над фундаментом для формирования платежеспособного, устойчивого, конкурентного рынка небанковских финансовых услуг в Украине. Одной из ключевых основ этого является обеспечение прозрачности небанковского рынка, раскрытие структур собственности его участников. Срок, установленный для раскрытия структуры собственности, уже подходит к своему окончанию, и сегодня мы впервые публикуем информацию о структуре собственности тех участников небанковского рынка, которые уже подали в НБУ полные пакеты документов", - отметил глава НБУ Кирилл Шевченко.

Напомним, НБУ обязал все финансовые учреждения раскрыть своих владельцев. Согласно решению НБУ, все небанковские финансовые учреждения (кроме кредитных союзов), а также лизингодатели, операторы почтовой связи, должны будут подать в НБУ информацию о своей структуре собственности. Они также должны опубликовать ее на собственных веб-сайтах.

Напомним, Национальный банк Украины с 1 июля 2020 года принял полномочия по регулированию рынков небанковских финансовых услуг.