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Только 7% финкомпаний раскрыли структуру собственности за две недели до конца срока
18:14 03.06.2021 |
Только 7% участников небанковского рынка подали в Национальный банк Украины документы о своей структуре собственности. В частности, структуры собственности раскрыли 15 страховщиков и 89 финансовых компаний.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Как отмечается в сообщении, компании, которые пока не подали документы, имеют для этого еще две недели, а именно до 17 июня 2021 года. НБУ напоминает участникам небанковского рынка о сроках.
"Став новым регулятором, НБУ начал работать над фундаментом для формирования платежеспособного, устойчивого, конкурентного рынка небанковских финансовых услуг в Украине. Одной из ключевых основ этого является обеспечение прозрачности небанковского рынка, раскрытие структур собственности его участников. Срок, установленный для раскрытия структуры собственности, уже подходит к своему окончанию, и сегодня мы впервые публикуем информацию о структуре собственности тех участников небанковского рынка, которые уже подали в НБУ полные пакеты документов", - отметил глава НБУ Кирилл Шевченко.
Напомним, НБУ обязал все финансовые учреждения раскрыть своих владельцев. Согласно решению НБУ, все небанковские финансовые учреждения (кроме кредитных союзов), а также лизингодатели, операторы почтовой связи, должны будут подать в НБУ информацию о своей структуре собственности. Они также должны опубликовать ее на собственных веб-сайтах.
Напомним, Национальный банк Украины с 1 июля 2020 года принял полномочия по регулированию рынков небанковских финансовых услуг.
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