Финансовые новости
- |
- 03.06.21
- |
- 14:57
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Справочный курс гривны 2 июня повышен на 7,93 коп до 27,3597 грн/$1
12:22 03.06.2021 |
Национальный банк 3 июня повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 1.3 коп. до 27.3467 UAH/USD.
|Показатель
|02.06.2021
|03.06.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.3597
|27.3467
|0.048
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Решение о признании лица олигархом принимает СНБО - президентский законопроект
ТОП-НОВОСТИ
|Стоимость жилой недвижимости возрастет на десятки процентов – прогноз застройщиков и экспертов
|Сергей Згурец: В оборонке не мы зависим от белорусов, а они — от нас
|Иностранцы вернулись к покупке ОВГЗ и укрепили гривну 2 июня. Нацбанк поддержал доллар
|Цена ребенка. Как «слуги» хотят наказать народ за низкую рождаемость
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Доллар укрепляется 3 июня в ожидании данных рынка труда США
|Стоимость жилой недвижимости возрастет на десятки процентов – прогноз застройщиков и экспертов
|Справочный курс гривны 2 июня повышен на 7,93 коп до 27,3597 грн/$1
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 03.06.21
|Биржи Азии 3 июня закрылись разнонаправленно
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 02.06.21
Это интересно
|Американские регуляторы утверждают, что высказывания Илона Маска плохо контролируются компанией Tesla
|В кибератаке на крупнейшего в мире производителя мяса подозревают хакеров из России
|Nvidia представила GeForce RTX 3080 Ti за 1200 долларов и GeForce RTX 3070 Ti за 600 долларов
|Daimler и Nokia подписали лицензионное соглашение
|В браузере Mozilla Firefox появился встроенный переводчик
|AMD представила FidelityFX Super Resolution — открытую технологию ИИ-масштабирования изображения
|Архитектура AMD RDNA2 теперь и в ноутбуках. Представлены мобильные 3D-ускорители Radeon RX 6800M, Radeon RX 6700M и Radeon RX 6600M