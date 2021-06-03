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ЕЦБ предупредил о проблемах у центробанков в отсутствие собственных CBDC
09:56 03.06.2021 |
Существует риск потери монетарного суверенитета в случае запуска крупными технологическими компаниями собственных цифровых валют и отсутствия их версий у денежных регуляторов. Такой вывод содержится в отчете ЕЦБ о международной роли евро.
В разделе о национальных цифровых валютах (CBDC) регулятор отметил потенциальные угрозу финансовой стабильности и уязвимость частного сектора. Они могут возникнуть в ситуации, когда доминирующую роль в сфере внутренних и трансграничных платежей начнут играть внешние игроки, в том числе ИТ-гиганты.
«Способность ЦБ выполнять мандат в области денежно-кредитной политики и роль кредитора последней инстанции окажется под вопросом», - говорится в документе.
В то время как ЕЦБ опасается глобальных стейблкоинов, эксперты видят в цифровом евро риски для коммерческих банков.
«CBDC укрепит роль ЦБ в банковской системе за счет частных банков. Любые стимулы приведут к большей инфляции, так как возможности смягчить проникновение денежной массы в экономику окажутся ограниченными», - объяснил в интервью Deсrypt Питер Клепп, аналитик Property Rights Alliance.
Напомним, в феврале ЕЦБ заявил о намерении получить право вето на запуск стейблкоинов, подобных Diem.
В мае 2020 года регулятор рассмотрел три сценария использования курируемой Facebook цифровой валюты. Аналитики подсчитали, что объем средств, направленных в глобальную версию стабильной валюты, может составить от €152,7 млрд до €2,93 трлн.
Ранее председатель ЕЦБ Кристин Лагард сообщила, что выпуск CBDC при условии его одобрения политиками может состояться через четыре года.
В мае 2021 года проект Diem заявил о планах запуска в США с ориентацией только на американский рынок.
В феврале Amazon объявил набор разработчиков для проекта цифровой валюты.
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