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Золото дешевеет 3 июня на росте курса доллара
09:13 03.06.2021 |
Стоимость золота в четверг утром снижается на фоне укреплении доллара после публикации "Бежевой книги" ФРС США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.40 EEST августовские фьючерсы на золото снижались в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,25%, или на 4,85 доллара, до 1905 долларов за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,05%, до 28,188 доллара за унцию.
Инвесторы оценивают сводку комментариев ФРС США об экономическом положении в стране, которые были опубликованы в среду вечером в "Бежевой книге" (Beige Book). Так, экономическая активность в США в апреле-мае росла умеренными, но более быстрыми, чем в предыдущий отчетный период, темпами. Вследствие этого индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет на 0,1%, до 90 пунктов. Более дорогой доллар делает золото менее доступным для инвесторов, владеющих другой валютой.
Трейдеры также находятся в ожидании пятничной публикации минтруда США данных о занятости в стране. Прогнозируется снижение уровня безработицы в стране в мае до 5,9% с 6,1% в апреле и рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики на 664 тысячи против апрельского подъема на 266 тысяч.
"Поскольку ФРС уделяет особое внимание занятости, отчет по безработице в пятницу будет ключевым, и инвесторы в золото, возможно, будут придерживаться выжидательного подхода, пока не получат большей ясности по этому поводу", - сказал агентству Блумберг рыночный стратег IG Asia Pte Йеап Джун Ронг (Yeap Jun Rong).
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