Финансовые новости
- |
- 03.06.21
- |
- 09:47
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Доллар дорожает к евро и иене 3 июня после публикации «Бежевой книги»
08:46 03.06.2021 |
Курс доллара в четверг утром растет к другим основным мировым валютам после публикации "Бежевой книги" ФРС США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.17 EEST курс евро снижался до 1,2203 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2209 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 109,73 с уровня прошлого закрытия в 109,54 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,08%, до 89,98 пункта.
Инвесторы оценивают сводку комментариев ФРС США об экономическом положении в стране, которые были опубликованы в среду вечером в "Бежевой книге" (Beige Book). Так, экономическая активность в США в апреле-мае росла умеренными, но более быстрыми, чем в предыдущий отчетный период, темпами.
"Бежевая книга" ФРС подкрепляет опасения по поводу предложения и цен, но в целом рисует оптимистичную картину", - сообщили газете Wall Street Journal эксперты AmeriVet.
Трейдеры также обратили внимание на заявление Федрезерва США в среду о том, что регулятор планирует начать продажу корпоративных облигаций, приобретенных в прошлом году в рамках программы по поддержке финансовых рынков во время пандемии под названием Secondary Market Corporate Credit Facility. Покупка активов в рамках данной программы закончилась в декабре 2020 года. Как отмечают СМИ, по состоянию на конец апреля на балансе ФРС было чуть более 13 миллиардов долларов таких облигаций.
Основное же внимание трейдеров будет обращено на пятничную публикацию минтруда США данных о занятости в стране. Прогнозируется снижение уровня безработицы в стране в мае до 5,9% с 6,1% в апреле и рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики на 664 тысячи против апрельского подъема на 266 тысяч.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Решение о признании лица олигархом принимает СНБО - президентский законопроект
ТОП-НОВОСТИ
|Иностранцы вернулись к покупке ОВГЗ и укрепили гривну 2 июня. Нацбанк поддержал доллар
|Цена ребенка. Как «слуги» хотят наказать народ за низкую рождаемость
|Лето началось с укрепления гривни на межбанке, но на нее могут давить долговые выплаты Украины
|План «Б» для Байдена. Почему Зеленский уже не хочет в НАТО и Евросоюз
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Суд заочно арестовал экс-главу ПриватБанка Дубилета
|Золото дешевеет 3 июня на росте курса доллара
|Доллар дорожает к евро и иене 3 июня после публикации «Бежевой книги»
|Биржи Азии в основном растут 3 июня на ожиданиях по восстановлению экономики
|Фондовые рынки США 2 июня закрылись повышением на фоне резкого роста акций
|Иностранцы вернулись к покупке ОВГЗ и укрепили гривну 2 июня. Нацбанк поддержал доллар
Это интересно
|Daimler и Nokia подписали лицензионное соглашение
|В браузере Mozilla Firefox появился встроенный переводчик
|AMD представила FidelityFX Super Resolution — открытую технологию ИИ-масштабирования изображения
|Архитектура AMD RDNA2 теперь и в ноутбуках. Представлены мобильные 3D-ускорители Radeon RX 6800M, Radeon RX 6700M и Radeon RX 6600M
|Графика уровня PlayStation 5 и Xbox Series X в смартфонах: AMD объявила об использовании GPU RDNA2 в новой SoC Samsung Exynos
|AMD показала на Computex 2021 процессор Ryzen с трёхмерной компоновкой памяти
|Седан Toyota Mirai установил новый рекорд пробега на водороде