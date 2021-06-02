Законопроект о кредитных союзах следует доработать - Нацбанк

Национальный банк поддерживает законопроект №5125 «О кредитных союзах», но рекомендует доработать его ко второму чтению.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ в Фейсбуке.

"Верховная Рада сделала шаг к новому закону "О кредитных союзах", проголосовав в первом чтении законопроект №5125. Национальный банк Украины поддерживает этот проект закона, но видит, что документ нужно доработать ко второму чтению, включив ряд важных положений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что доработанный закон «О кредитных союзах» не только даст толчок развитию рынка кредитной кооперации, но и защитит граждан, пользующихся услугами кредитных учреждений. В Нацбанке понимают, что действующее законодательство в этой сфере уже устарело и ограничивает возможности кредитных союзов развиваться и одновременно слабо защищает их членов от возможных злоупотреблений. Поэтому Национальный банк присоединился к работе народных депутатов над новым законодательным фундаментом деятельности кредитных союзов.

Впрочем, новый закон "О кредитных союзах", подчеркивают в НБУ, - это лишь составляющая пакета изменений, который перезагрузит регулирование небанковского финсектора. Крайне важно и "зеленый свет" от парламента для нового закона "О страховании" (законопроект №5315), а также поддержка во втором чтении законопроекта №5065 "О финансовых услугах и финансовых компаниях». Все три закона должны заработать в комплексе, отмечают в НБУ.

В Нацбанке объясняют, что благодаря новому закону о кредитных союзах, эти учреждения смогут стать "домашними банками" своей громады и получат возможность предоставлять не только услуги кредитования и привлечения вкладов на депозиты, но и заниматься обменом валют, предоставлять платежные услуги и т.п.

Новые требования к системе корпоративного управления кредитных союзов защитят их членов от возможных злоупотреблений и потери своих средств, сделают невозможным повторение проблемных ситуаций на рынке, которые имели место в прошлом. Будут созданы предохранители, чтобы управление союзом не концентрировалось вокруг нескольких лиц и их решений, которые могут нести угрозу для всех членов союза. Также членов кредитного союза будет защищать и надзор регулятора, который будет ориентирован на предупреждение нарушений, а не на "тушение пожаров".

Среди изменений, которые Нацбанк предлагает внести в законопроект «О кредитных союзах», расширение возможности членства в кредитных союзах для юридических лиц. Чтобы членами кредитных союзов могли стать не только граждане, но и малый бизнес: фермерские хозяйства, кооперативы, микропредприятия, ОСМД. То есть чтобы предприниматели имели возможность привлекать финансирование, а кредитные союзы - привлечь новых членов, активно пользоваться услугами. Это позволит им оставаться конкурентоспособными наряду с другими кредитными учреждениями.

Также регулятор предлагает согласовать систему паевых взносов и порядок распределения прибыли кредитного союза с мировой практикой, сделав невозможными негативные последствия от действий одного члена союза на финансовую безопасность всех остальных. Предположить, что распределение прибыли на дополнительные паевые взносы может осуществляться раз в год по итогам финансового года. А возвращение дополнительных паевых взносов будет возможным только при отсутствии рисков для дальнейшей деятельности кредитного союза.

Также в законопроекте, по мнению специалистов НБУ, необходимо предусмотреть возможность внесения членами кредитного союза дополнительных добровольных паевых взносов для поддержки его стабильности. Такие дополнительные добровольные паевые взносы могут быть возвращены члену кредитного союза не ранее чем через 5 лет с момента внесения в целях отнесения таких взносов к элементам капитала. Это должно стать эффективным инструментом докапитализации кредитного союза для обеспечения его финансовой стабильности.

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 1 июня приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает обновление действующей редакции Закона "О кредитных союзах" с целью закрепления новых подходов к регулированию рынка кредитных союзов и деятельности кредитных союзов.