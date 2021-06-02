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НКЦБФР обновил список сомнительных финансовых проектов
12:42 02.06.2021 |
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку обновила список действующих в Украине сомнительных финансовых проектов (скам-проектов), добавив в него семь компаний. Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.
В список включены следующие проекты: Adal Group, Forex4you, Fortrade, Finansa, Торговый Дом Карат, Mosby Group и Mosby Lincoln, Sincere Systems.
Данные проекты якобы работают на рынке Форекс, или с другими финансовыми активами. Некоторые вводят в заблуждение граждан под видом сотрудничества с международными финансовыми инвестиционными компаниями, или действуют по уже знакомому украинцам механизму - предоставление сверхбольшого процента кэшбек по выданным подарочным сертификатам, объясняют в НКЦБФР.
К скам-проектам Комиссия относит инвестиции в квази рынок Форекс и проекты, которые предлагают услуги по инвестированию, но имеют целью лишь незаконное завладение средствами инвесторов.
Всего, по дынным НКЦБФР, в Украине рабатет 64 сомнительных финансовых проекта.
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