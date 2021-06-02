Общее число операций с использованием платежных карточек украинских банков за I кв. увеличилось на 22,1%, сумма на 18,3% - НБУ

Общее количество операций (безналичных и получение наличных) с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, по итогам января-марта 2021 года составило 1,697 млн шт., а их сумма - 1,09 мрлд грн, что соответственно на 22,1% и 18,3% больше, чем за аналогичный период 2020 года, свидетельствуют данные опубликованные на сайте Национального банка Украины (НБУ) в среду.

Согласно им, и по количеству, и по сумме преобладали безналичные операции: так, украинцы осуществили безналичные операции на сумму 664,3 млрд грн (61% от общей суммы), тогда как в прошлом году этот показатель составлял 54,6% от общей суммы.

Помимо этого количество безналичных операций составило 1,513 млрд (90% от всего количества), в то время как в первом квартале 2020 года этот показатель составлял 85,4%.

По данным регулятора, в январе-марте по-прежнему наибольшее количество операций с использованием карточек приходилось на расчеты в торговых сетях - 49,3% (или 402 млн операций), вместе с тем по сумме доминировали переводы с карты на карту - 42,1% (на сумму 280 млрд грн).

Указывается, что более трети от количества безналичных операций с платежными картами в I квартале 2021 года осуществлялись в сети интернет (36,7% на сумму 202,3 млрд грн).

Нацбанк отметил, что общее количество эмитированных платежных карточек в Украине за первый квартал 2021 года выросло на 3% и достигло 75,3 млн шт.

Согласно сообщению, количество бесконтактных карточек, которые использовали для осуществления операций, с начала 2021 года выросло почти на 10% до 14,1 млн карточек.

Указывается, что почти каждый десятый активная платежная карта - токенизована, а их количество составляет 4,2 млн, что на 6% больше, чем в начале года.

НБУ пояснил, что такая популярность бесконтактных и токенизованих карточек обусловлена высоким уровнем безопасности, скоростью и удобством операций с их использованием.

Отмечается, что только треть операций в торговых pos-терминалах по сумме и по количеству осуществлялась с физическим считыванием данных с носителя карты, остальные две трети операций на общую сумму 119 млрд грн осуществлялись бесконтактно (по бесконтактной карте или с помощью смартфонов и других гаджетов).

Согласно сообщению, количество точек продаж, которые принимают платежные карты, с начала 2021 года выросло на 2% - до 333,5 тыс., а сеть торговых pos-терминалов в Украине за первые три месяца этого года выросла почти на 2% -- 382 тыс. Из них почти 87% торговых платежных терминалов обеспечивают возможность осуществления бесконтактной оплаты, отметили в НБУ.

Указывается, что количество платежных терминалов (контактных и бесконтактных) в расчете на 1 млн постоянного населения Украины по состоянию на 1 апреля составляет 9,6 тыс. шт., тогда как по состоянию на 1 апреля 2020 года это соотношение составляло 8,3 тыс. шт. на 1 млн населения.

По данным НБУ, по состоянию на 1 апреля 2021 года в Украине было зарегистрировано 69 участников карточных платежных систем.

