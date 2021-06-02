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Аналитик JPMorgan допустил дальнейшее падение цены биткоина
09:23 02.06.2021 |
Стратег финансового холдинга JPMorgan Николаос Панигирцоглу не исключил дальнейшего снижения цены первой криптовалюты, пишет Yahoo Finance.
«Ранее мы утверждали, что неспособность биткоина преодолеть барьер на отметке $60 000 автоматически приведет к медвежьему импульсу и повлечет дальнейшее закрытие позиций. Это, вероятно, и стало значимым драйвером коррекции прошлой недели, подтколкнувшим консультантов по биржевым торгам и следующих за импульсом инвесторов урезать позиции», - отметил эксперт.
В контексте среднесрочной перспективы Панигирцоглу уверен, что фундаментально обоснованная стоимость биткоина находится в диапазоне $24 000-$36 000. Он также выразил мнение, что майский обвал рынка сильно ослабил институциональный спрос, из-за чего цена BTC все никак не восстановится до былых отметок.
«Нет никаких сомнений в том, что недавняя динамика бумов и спадов служит препятствием институциональному принятию рынков криптовалют и, в частности, биткоина и Ethereum, - пояснил эксперт. - Простой рост волатильности, особенно по отношению к золоту, представляет собой барьер для институционального принятия. Он снижает привлекательность цифрового золота в сравнении с традиционным».
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