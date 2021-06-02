Аналитик JPMorgan допустил дальнейшее падение цены биткоина

Стратег финансового холдинга JPMorgan Николаос Панигирцоглу не исключил дальнейшего снижения цены первой криптовалюты, пишет Yahoo Finance.

«Ранее мы утверждали, что неспособность биткоина преодолеть барьер на отметке $60 000 автоматически приведет к медвежьему импульсу и повлечет дальнейшее закрытие позиций. Это, вероятно, и стало значимым драйвером коррекции прошлой недели, подтколкнувшим консультантов по биржевым торгам и следующих за импульсом инвесторов урезать позиции», - отметил эксперт.

В контексте среднесрочной перспективы Панигирцоглу уверен, что фундаментально обоснованная стоимость биткоина находится в диапазоне $24 000-$36 000. Он также выразил мнение, что майский обвал рынка сильно ослабил институциональный спрос, из-за чего цена BTC все никак не восстановится до былых отметок.

«Нет никаких сомнений в том, что недавняя динамика бумов и спадов служит препятствием институциональному принятию рынков криптовалют и, в частности, биткоина и Ethereum, - пояснил эксперт. - Простой рост волатильности, особенно по отношению к золоту, представляет собой барьер для институционального принятия. Он снижает привлекательность цифрового золота в сравнении с традиционным».



