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Доллар 2 июня колеблется к иене и евро на статистике и ожиданиях по экономике
08:47 02.06.2021 |
Курс доллара растет к иене и снижается к евро в среду утром, инвесторы оценивают макростатистику, также ожидая важные данные по США позднее в среду и в конце недели, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.20 EEST курс евро рос до 1,2216 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2211 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 109,7 с уровня прошлого закрытия в 109,45 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,11%, до 89,93 пункта.
Трейдеры оценивают вышедшие ранее данные по США. Так, индекс деловой активности (PMI) в промышленности США в мае вырос до 62,1 пункта с 60,5 пункта в апреле. Такой рост при этом стал одним из сильнейших за время ведения статистики. А по данным Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в мае вырос до 61,2% при прогнозе в 60,9%.
Рынки также ожидают в среду вечером публикацию "Бежевой книги" (Beige Book), которая ежемесячно публикуется Федеральной резервной системы США и содержит комментарии об экономическом положении в стране.
Одним из важнейших событий на неделе является статистика по безработице в США, которая выйдет в пятницу. Эксперты ожидают снижение безработицы в США в мае до 5,9% с 6,1% в апреле, а также рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики на 664 тысячи (в апреле рост составлял 266 тысяч).
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