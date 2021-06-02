Финансовые новости
- |
- 02.06.21
- |
- 08:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украина за 5 мес. нарастила валютную выручку от экспорта черных металлов почти наполовину
Металлургические предприятия Украины в январе-мае текущего года увеличили поступления от экспорта черных металлов на 49,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $4,92 млрд.
Согласно обобщенной статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ГТС) во вторник, в мае поступления от экспорта черных металлов составили $1,19 млрд.
При этом Украина в январе-мае текущего года нарастила импорт аналогичной продукции на 16,3% - до $440 млн. В мае этот показатель составлял $115,04 млн.
Кроме того, Украина в январе-мае-2021 нарастила экспорт металлоизделий на 18,9% - до $421,03 млн. В мае их поставлено на $99,21 млн.
За этот период импорт металлоизделий возрос на 22,2% - до $383,15 млн. В мае их ввезено на $93,12 млн.
Как сообщалось, метпредприятия Украины в 2020 году сократили поступления от экспорта черных металлов на 12% по сравнению с предыдущим годом - до $7 млрд 690,378 млн. При этом Украина в 2020 году сократила импорт аналогичной продукции на 17% - до $1 млрд 39,742 млн.
Кроме того, Украина в 2020 году сократила экспорт металлоизделий на 13,2% - до $904,533 млн. За год импорт металлоизделий снизился на 20% - до $879,687 млн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Лето началось с укрепления гривни на межбанке, но на нее могут давить долговые выплаты Украины
ТОП-НОВОСТИ
|План «Б» для Байдена. Почему Зеленский уже не хочет в НАТО и Евросоюз
|Без следствия и изоляторов: что изменили и оставили в проекте реформы СБУ
|Сравнивать с худшим: Правда ли, что украинская экономика выходит из кризиса
|На межбанке 31 мая ощущалась минимальная активность из-за выходного в США, где сегодня был День поминовения
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Доллар 2 июня колеблется к иене и евро на статистике и ожиданиях по экономике
|Цена на золото 2 июня снижается на росте курса доллара
|Биржи Азии 2 июня торгуются без единой динамики вслед за США и на статистике
|Украина за 5 мес. нарастила валютную выручку от экспорта черных металлов почти наполовину
|Гетманцев зарегистрировал законопроект о постепенном увеличении суммы гарантирования до 600 тыс. грн к 2023 году
|Фондовые индексы США 1 июня сдали позиции
|Лето началось с укрепления гривни на межбанке, но на нее могут давить долговые выплаты Украины
Это интересно
|Седан Toyota Mirai установил новый рекорд пробега на водороде
|Илон Маск объявил о строительстве океанского космодрома Deimos
|Мобильный Google Chrome научился работать со скриншотами
|Google признала в суде, что пользователям практически невозможно скрыть данные о местоположении
|Китайский корабль стыковался с будущей орбитальной станцией
|Илон Маск впервые показал новый космический корабль Starship SN16
|Камеру в салоне Tesla научили следить за водителями