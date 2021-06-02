Украина за 5 мес. нарастила валютную выручку от экспорта черных металлов почти наполовину

Металлургические предприятия Украины в январе-мае текущего года увеличили поступления от экспорта черных металлов на 49,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $4,92 млрд.

Согласно обобщенной статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ГТС) во вторник, в мае поступления от экспорта черных металлов составили $1,19 млрд.

При этом Украина в январе-мае текущего года нарастила импорт аналогичной продукции на 16,3% - до $440 млн. В мае этот показатель составлял $115,04 млн.

Кроме того, Украина в январе-мае-2021 нарастила экспорт металлоизделий на 18,9% - до $421,03 млн. В мае их поставлено на $99,21 млн.

За этот период импорт металлоизделий возрос на 22,2% - до $383,15 млн. В мае их ввезено на $93,12 млн.

Как сообщалось, метпредприятия Украины в 2020 году сократили поступления от экспорта черных металлов на 12% по сравнению с предыдущим годом - до $7 млрд 690,378 млн. При этом Украина в 2020 году сократила импорт аналогичной продукции на 17% - до $1 млрд 39,742 млн.

Кроме того, Украина в 2020 году сократила экспорт металлоизделий на 13,2% - до $904,533 млн. За год импорт металлоизделий снизился на 20% - до $879,687 млн.

