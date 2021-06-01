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Объем частных переводов в Украину из-за границы за апрель 2021 года составил 1093 млн долларов
Это на 26,4% больше, чем годом ранее (865 млн долларов).
Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).
Всего по данным НБУ за январь-апрель 2021 года в Украину поступило 3998 млн долларов, что на 7,0% больше, чем годом ранее (3738 млн долларов).
НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину. В январе-апреле 2021 года по неформальным каналам в Украину было переведено 1451 млн долларов, что на 158 млн долларов меньше, чем за этот же период годом ранее (1609 млн долларов).
Напомним, в целом объем частных переводов в Украину из-за границы в 2020 году составил 12 121 млн долларов. Это на 1,7% (на 200 млн долларов) больше, чем годом ранее (11 921 млн долларов). НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину.
В то же время заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявил, что Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует рост переводов трудовых мигрантов в Украину в 2021 году до 13 млрд долларов.
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