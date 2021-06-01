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Власти США обяжут криптокомпании передавать данные о клиентах
Минфин США предложил расширить требования к отчетности брокеров в отношении криптовалют. Об этом говорится в пояснениях к проекту бюджета на 2022 год.
По мнению ведомства, с развитием рынка цифровых активов налогоплательщики получили возможность избегать уплаты налогов.
«Уклонение от уплаты налогов с использованием криптоактивов - быстро растущая проблема», - заявили в Минфине.
Инициативу намерены распространить в том числе на биткоин-биржи и кастодиальные кошельки. Их обяжут передавать информацию о бенефициарах счетов в международную сеть по обмену информацией, членом которой являются США.
В случае утверждения мера вступит в силу с 2023 года.
Минфин также выступил с инициативой ввести «всеобъемлющую отчетность по финансовым счетам». Правило будет применяться в случаях, когда налогоплательщики приобретают криптоактивы у одного брокера и переводят их другому.
Ранее ведомство уточнило, что предложение администрации Джо Байдена включает требование о передаче в Налоговую службу США информации о криптовалютных транзакциях на сумму от $10 000.
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