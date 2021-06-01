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Курс евро 1 июля колеблется к доллару после выхода статданных по еврозоне
14:21 01.06.2021 |
Курс евро колеблется к доллару во вторник днем после публикации статданных по еврозоне, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.55 EEST курс евро рос до 1,2226 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2225 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 109,57 с уровня прошлого закрытия в 109,54 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,18%, до 89,86 пункта.
Инвесторы оценивают статданные по безработице в еврозоне, которая в апреле снизилась до 8% с мартовских 8,1%. При этом аналитики ожидали сохранения показателя на уровне марта в 8,1%. Безработица в ЕС в апреле осталась на уровне марта в 7,3%.
Трейдеры также обратили внимание на статданные по годовой инфляции в 19 странах еврозоны, которая в мае, по предварительной оценке, ускорилась до 2% с 1,6% месяцем ранее. Показатель стал рекордным с ноября 2018 года. При этом аналитики ожидали показателя на уровне 1,9%.
По словам главного экономиста по Европе Capital Economics Эндрю Кеннингем (Andrew Kenningham), которые приводит газета Wall Street Journal, ускорение инфляции в основном вызвано временными факторами, в том числе более высокими затратами на электроэнергию.
Кроме того, во вторник утром были опубликованы статданные по безработице в Германии, которая в мае сохранилась на уровне апреля в 6%. Индикатор остается на текущем уровне пятый месяц подряд. Число безработных в Германии снизилось на 15 тысяч по сравнению с апрелем и составило 2,74 миллиона человек.
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