Курс евро 1 июля колеблется к доллару после выхода статданных по еврозоне

Курс евро колеблется к доллару во вторник днем после публикации статданных по еврозоне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.55 EEST курс евро рос до 1,2226 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2225 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 109,57 с уровня прошлого закрытия в 109,54 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,18%, до 89,86 пункта.

Инвесторы оценивают статданные по безработице в еврозоне, которая в апреле снизилась до 8% с мартовских 8,1%. При этом аналитики ожидали сохранения показателя на уровне марта в 8,1%. Безработица в ЕС в апреле осталась на уровне марта в 7,3%.

Трейдеры также обратили внимание на статданные по годовой инфляции в 19 странах еврозоны, которая в мае, по предварительной оценке, ускорилась до 2% с 1,6% месяцем ранее. Показатель стал рекордным с ноября 2018 года. При этом аналитики ожидали показателя на уровне 1,9%.

По словам главного экономиста по Европе Capital Economics Эндрю Кеннингем (Andrew Kenningham), которые приводит газета Wall Street Journal, ускорение инфляции в основном вызвано временными факторами, в том числе более высокими затратами на электроэнергию.

Кроме того, во вторник утром были опубликованы статданные по безработице в Германии, которая в мае сохранилась на уровне апреля в 6%. Индикатор остается на текущем уровне пятый месяц подряд. Число безработных в Германии снизилось на 15 тысяч по сравнению с апрелем и составило 2,74 миллиона человек.