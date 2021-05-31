Кредитный портфель украинских банков в апреле вырос на 1,7%, NPL – на 1% - НБУ

Кредитный портфель украинских банков за апрель 2021 года вырос на 1,7% – до 1,076 трлн грн, а объем неработающих кредитов (NPL) – на 0,8%, до 425,88 млрд грн, сообщается в отчетности, размещенной на сайте Национального банка Украины (НБУ) в понедельник.

Согласно ей, доля неработающих кредитов в банковской системе в апреле снизилась с 39,93% до 39,57%.

Нацбанк указал, что за месяц портфель кредитов в корпоративном секторе увеличился на 1,9% – до 807,408 млрд грн (в том числе объем NPL в нем – на 0,8%, до 369,615 млрд грн), а портфель кредитов, выданных физлицам, – на 1,6%, до 218,678 млрд грн (NPL – на 0,7%, до 52,289 млрд грн).

Одновременно объем межбанковских кредитов возрос на 0,6% – до 39,388 млрд грн (в том числе NPL сократился на 0,1%, до 980 млн грн), в то время как объем займов, выданных органам государственной власти и местного самоуправления, сократился на 3% – до 10,909 млрд грн (NPL сохранился на уровне 0).

Согласно данным Нацбанка, по итогам апреля доля NPL в портфеле кредитов, предоставленных корпоративному сектору, сократилась на 0,5 процентных пункта (до 45,78%), кредитов населению – на 0,2 п.п. (до 25,28%), межбанковских кредитов – на 0,2 п.п. (до 2,49%), а кредитов органам госвласти сохранилась на уровне 0%.

В отчете центробанка указывается, что кредитный портфель государственных банков без ПриватБанка за апрель 2021 года вырос на 0,2% – до 299,733 млрд грн (объем NPL в нем вырос на 1,8%, до 131,15 млрд грн), тогда как кредитный портфель ПриватБанка вырос на 0,4% – до 246,337 млн грн (NPL остался на уровне 177,99 млрд грн).

Помимо того, за месяц кредитный портфель банков с иностранным капиталом вырос на 3,5% (до 352,736 млрд грн), а с частным – на 2,6% (до 177,577 млрд грн), при этом объем NPL в них сократился соответственно на 0,6% (до 93,55 млрд грн) и на 1,7% (до 23,2 млрд грн).

Таким образом, по итогам апреля 2021 доля NPL в кредитных портфелях государственных банков (без ПриватБанка) выросла на 0,7 п.п. (до 43,76%), тогда как в ПриватБанке она снизилась на 0,3 п.п. (до 72,26%), также уменьшилась в банках с иностранным капиталом – на 0,8 п.п. (до 26,52%) и в банках с частным – на 0,1 п.п. (до 13,6%).

Как сообщалось, по итогам 2020 года кредитный портфель украинских банков сократился на 4,4% – до 1,05 трлн грн, в том числе объем неработающих кредитов (NPL) – на 18,9%, до 430,371 млрд грн.