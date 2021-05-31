Доля финучреждений, прогнозирующих ухудшение состояния финсектора в ближайшие полгода, сократилась в 8 раз – опрос НБУ

Доля финансовых учреждений, прогнозирующих ухудшение состояния финансового сектора в ближайшие полгода, сократилась до 6%, тогда как в ноябре-2020 этот показатель был существенно выше – 48%, свидетельствуют результаты опроса о системных рисках финансового сектора, проведенного Национальным банком Украины (НБУ) в мае.

Согласно полученным данным, обнародованным на сайте центробанка, большинство участников опроса (61%) ожидают, что состояние финсектора в ближайшие полгода не изменится, в то время как треть респондентов (33%) прогнозируют его улучшение.

Каждый третий из топ-менеджеров указал на улучшение положения дел в финсекторе за прошедшие полгода, тогда как более половины респондентов (56%) не ожидают изменений, а 11% – прогнозирует ухудшение.

Согласно опросу, 47% руководителей оценивают состояние финсектора как удовлетворительное, 44% – как хорошее, а 6% - как плохое.

Большинство (66% респондентов) оценило общий уровень риска как средний, 23% и 3% считают его высоким и очень высоким соответственно, а 9% назвали его низким.

Руководители финансовых учреждений основными источниками риска назвали общий уровень коррупции, деятельность правоохранительных органов и судебной системы. Кроме того, возрос риск возможной эскалации военных действий со стороны РФ на востоке страны.

"Улучшение оценок преимущественно экономических факторов риска свидетельствует о постепенном выходе экономики Украины из кризиса. Угрозы для сотрудничества с международными финансовыми организациями остаются среди основных рисков в двух опросах подряд", – указано в сообщении.

Опрос проводился с 12 по 25 мая 2021 года. В нем участвовали руководители 22 банков, 12 страховых компаний и две инвестиционные компании.