Количество выданных банками льготных ипотечных кредитов достигло 351

На 31 мая уполномоченными банками в рамках программы "Доступная ипотека 7%" подписан 351 кредитный договор на 297,3 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Кроме того, банки рассматривают 667 заявок на участие в программе на общую сумму 587,2 млн грн, из которых 21,38% составляет первичный рынок, 78,62% - вторичный.

В Минфине напоминают, что в программе задействованы 22 региона, в том числе Киев. Наиболее активными регионами на прошлой неделе были:

* Киев (36,7%);

* Киевская область - 28,3%;

* Харьковская область - 6,9%;

* Львовская область - 5,5%;

* Ривненская область - 4,2%.

Прирост по сравнению с показателями прошлой неделе составил 15% по количеству кредитов, 17% - сумме кредитов, 7% - количеству заявок и 7% - сумме заявок.

В государственной программе принимают участие 14 банков.

Как сообщалось, программа "Доступная ипотека" предусматривает ипотеку под 7% годовых на сумму до 2,5 млн грн. Максимальный срок - 20 лет, минимальный первый взнос - 15% стоимости, максимальный размер комиссии банка - 0,5% годовых. При этом превышение нормативной площади предмета ипотеки в пределах 20% уплачивается заемщиком за счет собственных или кредитных средств без компенсации процентов. Программа охватывает первичный и вторичный рынок жилья, в частности индивидуальные дома. При этом срок введения в эксплуатацию здания должен быть после 2018 года.

Первый кредит по программе был выдан 1 марта.