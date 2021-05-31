Глава JPMorgan Джейми Даймон призвал не связываться с биткоином





Генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон напомнил о своем скептицизме по отношению к цифровым активам во время выступления в Конгрессе перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей США.

«Мой личный совет людям: держитесь подальше от криптовалют. Это не значит, что клиенты JPMorgan не смогут инвестировать в биткоин. Я не курю марихуану, но если ее легализируют на национальном уровне, я не буду никому мешать», - сказал Даймон.

Ранее CEO JPMorgan неоднократно критично высказывался о криптовалютах, обещал уволить торгующих цифровыми активами сотрудников и называл держателей биткоина глупцами.

Напомним, в начале мая Даймон признал интерес клиентов банка к цифровому золоту, но подчеркнул свой сохранившийся скептицизм по отношению к активу.

В конце апреля JPMorgan совместно с DBS и инвестиционной группой Temasek из Сингапура объявил о разработке отраслевой платформы на основе DLT-технологии для межбанковских платежей, торговли и расчетов в иностранной валюте.



