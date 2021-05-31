Нассим Талеб назвал биткоин «мегасхемой Понци»

Философ и автор культового произведения «Черный лебедь» Нассим Талеб вновь назвал биткоин схемой Понци.

«Когда начнется обвал биткоина, мы станем свидетелями схлопывания мегасхемы Понци, превысившей $1 трлн. Каждый доллар привнесенных извне «лоховских денег» создал ~$10 (из закрытой системы). Когда это случится, каждый $1 попытается покинуть систему», - написал Талеб.

По неизвестным причинам критик цифрового золота вскоре ограничил доступ к своим твитам.

Талеб ранее уже называл первую криптовалюту схемой Понци. Примечательно, что до этого он неоднократно поддерживал биткоин и критиковал традиционную финансовую систему. В феврале 2019 года автор «Черного лебедя» выступил с лекцией в Москве, где назвал главную задачу первой криптовалюты - напугать банкиров.

Летом 2020 года Талеб назвал подавляющее большинство биткоин-максималистов «полными идиотами», а в феврале 2021 года - «амебами».

Напомним, в начале этого года философ сообщил о продаже своих биткоинов и заявил, что цифровое золото не состоялось как платежное средство из-за высокой волатильности.