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Глава Банка Японии раскритиковал биткоин и поддержал стейблкоины
22:37 28.05.2021 |
Торговля биткоином носит спекулятивный характер, а сам актив редко используется в качестве средства расчета. Об этом глава Банка Японии Харухико Курода заявил в интервью Bloomberg.
«Большая часть торговли спекулятивна, а волатильность чрезвычайно высока. Он [биткоин] почти не используется в качестве средства расчета», - сказал Курода.
Чиновник подчеркнул, что криптовалюты не следует путать со стейблкоинами, стоимость которых обеспечена резервными активами. По его словам, «стабильные монеты» должны соответствовать строгим регуляторным стандартам, чтобы стать удобным инструментом оплаты в будущем.
Курода присоединился к руководителям центральных банков, выступившим с критикой цифрового золота.
Ранее управляющий Национального банка Дании Ларс Роде в разговоре с Bloomberg назвал криптовалюты «спекулятивной причудой», которую можно игнорировать. По его словам, они не представляют опасности для монетарных регуляторов - реальная угроза исходит от бигтех-компаний.
«Если технологические гиганты освоят средства совершения транзакций, это может стать реальной угрозой для автономии и независимости центральных банков», - сказал Роде.
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