Активы ломбардов за I кв. увеличились на 2% - НБУ

Активы ломбардов за январь-март 2021 года выросли на 2% - до 3,935 млрд грн, свидетельствует обзор небанковского финансового сектора, обнародованный на сайте Национального банка Украины (НБУ) в пятницу.

Согласно ему, за январь-март 2021 года количество зарегистрированных ломбардов снизилось до 292, что на 3,3% меньше, чем по состоянию на конец 2020 года и на 8,5% меньше, чем по состоянию на конец первого квартала 2020 года.

По данным НБУ, объем нового кредитования выданного ломбардами в первом квартале уменьшился почти на 8% по сравнению с предыдущим кварталом, однако незначительно вырос в годовом измерении.

Отмечается, что деятельность ломбардов остается прибыльной.

