Глава Минфина считает некорректной позицию главы Нацбанка о слишком больших вложениях банков в ОВГЗ

Реальные вложения банков в облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ), без учета "капитализационных" облигаций, составляют до 20% от объема привлеченных депозитов, и такой их уровень является далеким от предельного, считает министр финансов Сергей Марченко.

"Мы не прошли этот предельный порог, даже не приблизились к нему. Поэтому оценка главы Нацбанка является достаточно некорректной", – сказал глава Минфина в интервью "4 каналу", комментируя слова главы НБУ Кирилла Шевченко о выходе на "скользкий путь фискального вытеснения" в связи с ростом банковского портфеля ОВГЗ до 39,6% от депозитов при предельном уровне в 35%.

Марченко отметил, что у Минфина есть собственное понимание этих процессов. "Если отбросить облигации, вложенные государством в капитал госбанков, использованные для спасения банковской системы в период кризиса, то на сегодняшний момент на рынке всего до 20% облигаций в обращении, привлеченных с депозитов или из банковской системы", – сказал министр.

По его словам, приведенные НБУ оценки являются достаточно "претенциозными" и недостаточно объективными.

"Конфликта (с Нацбанком – ИФ) нет, разное видение может быть. Это нормально. На эту конкретную тему мы не коммуницировали", – уточнил Марченко.

Как сообщалось, в минувшем году портфель ОВГЗ в собственности банков вырос с 334,3 млрд грн до 514,5 млрд грн, с начала этого года он сократился до 512,63 млрд грн. Доля банков в общей структуре держателей ОВГЗ увеличилась с 40,6% на начало 2020 года до 52% на начало этого, а сейчас составляет 51,7%.