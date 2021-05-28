Chainalysis: биткоин-киты воспользовались падением рынка, чтобы нарастить позиции

Крупные инвесторы воспользовались обвалом цен на биткоин на прошлой неделе, чтобы нарастить позиции. Киты купили 77 000 BTC, по данным аналитической компании Chainalysis.

19 мая первая криптовалюта провалила уровень поддержки в районе $40 000, потянув за собой вниз остальной рынок. В моменте цена цифрового золота коснулась отметки $30 000, однако затем скорректировалась выше $36 000.

По словам старшего экономиста Chainalysis Филипа Грэдуэлла, в этот период 75% переводов поступили на криптовалютные биржи с других торговых площадок. Это указывает на активность маркетмейкеров и трейдеров, занимающихся арбитражем. На майнеров пришелся лишь 1% поступлений.

Обвал рынка привел к тому, что на биржи поступили 1,2 млн BTC с потерями от 5% до 25% по сравнению с курсом в момент их зачисления на кошельки держателей. Инвесторы также продали 120 000 BTC с потерями 25% или больше.

Грэдуэлл подчеркнул, что общее число проданных с убытком биткоинов оказалось ниже, чем в конце 2017 года или середине марта 2020 года.

В сети Ethereum, напротив, число убыточных транзакций достигло рекордного значения. Держатели актива продали 22,6 млн ETH с убытком от 5% до 25%.

В долларовом выражении на биткоине инвесторы потеряли по крайней мере $3,2 млрд. Грэдуэлл отметил, что для Ethereum эта цифра меньше, однако общая картина аналогична.

Аналитики определили, что средняя стоимость покупки биткоина у инвесторов, вошедших на рынок за последний год, составила $37 800. В течение недели цена первой криптовалюты находилась вблизи этого уровня, закрепившись выше к концу недели.

По мнению Грэдуэлла, если бы цена закрепилась ниже средней стоимости инвестиций, можно было бы предположить, что держатели биткоина сомневаются в справедливой стоимости актива.

Для Ethereum средняя стоимость покупки составила $1700.

Ранее соучредитель венчурной компании Morgan Creek Digital Энтони Помплиано пришел к выводу, что во время падения рынка владельцы биткоин-адресов с балансом от 10 000 до 100 000 BTC увеличили свои позиции на 122 588 BTC.



