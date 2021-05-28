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Chainalysis: биткоин-киты воспользовались падением рынка, чтобы нарастить позиции
08:34 28.05.2021 |
Крупные инвесторы воспользовались обвалом цен на биткоин на прошлой неделе, чтобы нарастить позиции. Киты купили 77 000 BTC, по данным аналитической компании Chainalysis.
19 мая первая криптовалюта провалила уровень поддержки в районе $40 000, потянув за собой вниз остальной рынок. В моменте цена цифрового золота коснулась отметки $30 000, однако затем скорректировалась выше $36 000.
По словам старшего экономиста Chainalysis Филипа Грэдуэлла, в этот период 75% переводов поступили на криптовалютные биржи с других торговых площадок. Это указывает на активность маркетмейкеров и трейдеров, занимающихся арбитражем. На майнеров пришелся лишь 1% поступлений.
Обвал рынка привел к тому, что на биржи поступили 1,2 млн BTC с потерями от 5% до 25% по сравнению с курсом в момент их зачисления на кошельки держателей. Инвесторы также продали 120 000 BTC с потерями 25% или больше.
Грэдуэлл подчеркнул, что общее число проданных с убытком биткоинов оказалось ниже, чем в конце 2017 года или середине марта 2020 года.
В сети Ethereum, напротив, число убыточных транзакций достигло рекордного значения. Держатели актива продали 22,6 млн ETH с убытком от 5% до 25%.
В долларовом выражении на биткоине инвесторы потеряли по крайней мере $3,2 млрд. Грэдуэлл отметил, что для Ethereum эта цифра меньше, однако общая картина аналогична.
Аналитики определили, что средняя стоимость покупки биткоина у инвесторов, вошедших на рынок за последний год, составила $37 800. В течение недели цена первой криптовалюты находилась вблизи этого уровня, закрепившись выше к концу недели.
По мнению Грэдуэлла, если бы цена закрепилась ниже средней стоимости инвестиций, можно было бы предположить, что держатели биткоина сомневаются в справедливой стоимости актива.
Для Ethereum средняя стоимость покупки составила $1700.
Ранее соучредитель венчурной компании Morgan Creek Digital Энтони Помплиано пришел к выводу, что во время падения рынка владельцы биткоин-адресов с балансом от 10 000 до 100 000 BTC увеличили свои позиции на 122 588 BTC.
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