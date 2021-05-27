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Майнеры бегут из Китая в США и Канаду
09:55 27.05.2021 |
Около 70% мировой мощности для майнинга приходится на Китай, поэтому озвученный неделю назад запрет финансовым учреждениям этой страны проводить операции с криптовалютой грянул как гром среди ясного неба. Понятно, что вложенные в эти самые мощности средства нужно как-то возвращать, так что прекращение деятельности - не вариант. Как итог, многие крупные майнинговые компании решили покинуть Поднебесную и перевезти фермы в другие регионы. Наиболее оптимальными оказались США и Канада.
Как пишет источник, одна крупная майнинговая компания сообщила о переносе тысяч своих ферм в Техас (США) и Альберт (Канада). Эти два региона идеально подходят для майнинга криптовалют, поэтому зарубежные (и в первую очередь китайские) компании отдают предпочтение именно им.
Из-за дешевизны электроэнергии и географической близости производителей оборудования для майнинга, Китай стал страной-флагманом в деле добычи криптовалют. Наиболее доступная электроэнергия - в регионах Внутренняя Монголия, Синьцзян и Сычуань. Однако в них коммерческий майнинг уже, фактически, запрещен. Правительство Китая планирует запустить цифровой юань в качестве альтернативы Bitcoin, но когда это случится, пока неясно.
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