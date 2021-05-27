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АНАЛИТИКА

Доллар США 27 мая стабилен к евро и умеренно снижается в паре с иеной

09:23 27.05.2021 |

Финансы

 

Курс доллара США в четверг стабилен в паре с евро и умеренно опускается относительно иены.

Курс евро находится около уровня закрытия предыдущей сессии - $1,2195. Курс американской валюты относительно иены составляет 109,09 иены против 109,15 иены накануне.

Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет в ходе торгов 0,01%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,05%.

В четверг инвесторы ожидают публикации пересмотренных данных об изменении ВВП США в первом квартале 2021 года. В рамках отчета о ВВП традиционно публикуется динамика индекса PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), ключевого показателя инфляции, отслеживаемого Федеральной резервной системой (ФРС).

Консенсус-прогноз экспертов предусматривает рост индекса PCE Core в первом квартале на 2,3%, свидетельствуют данные Trading Economics. В четвертом квартале прошлого года индекс увеличился на 1,3%.

Заместитель председателя совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США Рэндал Куорлз в среду заявил, что регулятору будет необходимо на ближайших встречах начать обсуждать изменение темпов выкупа активов, если экономика США продолжит уверенно восстанавливаться.

"Я достаточно оптимистично настроен по поводу темпов экономического роста", - приводит его слова The Wall Street Journal.

Куорлз ожидает, что инфляция в США временно будет превышать целевой уровень в 2% в условиях оздоровления экономики и снижения безработицы.

Фунт стерлингов торгуется в четверг около $1,4121 против $1,4117 в предыдущий рабочий день и 1,1578 евро против 1,15480 евро.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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