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Кабмин поддержал штрафы за нарушение требований валютного законодательства
Кабинет Министров принял постановление о применении налоговыми органами мер воздействия в виде штрафов к юридическим лицам за нарушение требований валютного законодательства.
Как передает Укринформ, соответствующее решение правительство приняло на заседании 26 мая.
Постановление определяет порядок применения налоговыми органами мер воздействия в виде штрафных санкций к юридическим лицам за нарушение требований валютного законодательства, а также устанавливает размер штрафных санкций. В частности, предполагается установить штрафные санкции в размере 25% суммы операции, проведенной с нарушением валютного законодательства, а при повторном нарушении валютного законодательства в течение года размер штрафной санкции увеличивается до 50%.
Действие постановления распространяется на налогоплательщиков - юридических лиц, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.
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