Исследование: Иран обходит санкции с помощью майнинга биткоина

На Иран приходится 4,5% всей добычи биткоинов. Криптовалюта позволяет стране обходить санкции и покупать импортные товары, отметили аналитики Elliptic.

Оценка доли Ирана в общемировом масштабе основана на данных Кембриджского центра альтернативных финансов и заявлениях контролируемой государством иранской энергетической компании о том, что майнеры потребляют до 600 МВт электроэнергии.

В Elliptic указывают, что такой уровень добычи приносит примерно $1 млрд ежегодно, а чтобы произвести столько электроэнергии, потребуется приблизительно 10 миллионов баррелей нефти. Это около 4% от общего объема экспорта нефти Ираном в 2020 году.

Аналитики подчеркивают, многие из тех, кто совершает биткоин-транзакции и платит комиссии иранским майнерам, находятся в США - стране, инициировавшей санкции против Ирана.

«Если 4,5% добычи биткоина базируется в Иране, существует вероятность в 4,5%, что любая транзакция с биткоином будет включать оплату комиссии иранскому майнеру», - отметили в Elliptic.

Напомним, Иран признал добычу криптовалют промышленной деятельностью в 2019 году и начал лицензировать майнеров.

В 2020 году иранским электростанциям разрешили работать с центрами майнинга криптовалют при наличии лицензии.

По данным СМИ, в текущем году Центробанк Ирана разрешил банкам и другим финансовым учреждениям использовать криптовалюту для оплаты импорта.



