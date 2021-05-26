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Исследование: Иран обходит санкции с помощью майнинга биткоина
На Иран приходится 4,5% всей добычи биткоинов. Криптовалюта позволяет стране обходить санкции и покупать импортные товары, отметили аналитики Elliptic.
Оценка доли Ирана в общемировом масштабе основана на данных Кембриджского центра альтернативных финансов и заявлениях контролируемой государством иранской энергетической компании о том, что майнеры потребляют до 600 МВт электроэнергии.
В Elliptic указывают, что такой уровень добычи приносит примерно $1 млрд ежегодно, а чтобы произвести столько электроэнергии, потребуется приблизительно 10 миллионов баррелей нефти. Это около 4% от общего объема экспорта нефти Ираном в 2020 году.
Аналитики подчеркивают, многие из тех, кто совершает биткоин-транзакции и платит комиссии иранским майнерам, находятся в США - стране, инициировавшей санкции против Ирана.
«Если 4,5% добычи биткоина базируется в Иране, существует вероятность в 4,5%, что любая транзакция с биткоином будет включать оплату комиссии иранскому майнеру», - отметили в Elliptic.
Напомним, Иран признал добычу криптовалют промышленной деятельностью в 2019 году и начал лицензировать майнеров.
В 2020 году иранским электростанциям разрешили работать с центрами майнинга криптовалют при наличии лицензии.
По данным СМИ, в текущем году Центробанк Ирана разрешил банкам и другим финансовым учреждениям использовать криптовалюту для оплаты импорта.
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