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Доллар 26 мая торгуется разнонаправленно после публикации статданных из США
08:46 26.05.2021 |
Курс доллара торгуется разнонаправленно к другим мировым валютам в среду утром после выхода статданных по США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.24 EEST курс евро рос до 1,2262 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2250 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 108,78 с уровня прошлого закрытия в 108,76 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,04%, до 89,6 пункта.
Инвесторы также обратили внимание на статистику из США, согласно которой продажи новых домов в стране в апреле снизились на 5,9% по сравнению с пересмотренным показателем марта - до 863 тысяч. Аналитики ожидали уменьшение показателя на 5%.
"Рынок жилья будет по-прежнему поддерживать экономический рост, но риски имеют обратную сторону. Рост цен и повышение ставок по ипотечным кредитам уменьшит доступность и, вероятно, ослабит спрос в 2021 году", - сказал газете Wall Street Journal старший экономист PNC Financial Services Group Эбби Омодунби (Abbey Omodunbi).
Кроме того, индекс доверия потребителей в США, по данным аналитической компании Conference Board, в мае снизился до 117,2 пункта с пересмотренного показателя апреля в 117,5 пункта.
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