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В ЕЦБ увидели в криптовалютах «ограниченные риски» финансовой стабильности
17:19 25.05.2021 |
Европейский центральный банк (ЕЦБ) в новом отчете назвал «ограниченными» риски для финансовых институтов со стороны цифровых активов.
«Криптоактивы по-прежнему не широко используются для платежей, и финансовые институты Еврозоны мало подвержены влиянию связанных с криптовалютами финансовых инструментов, поэтому риски финансовой стабильности сейчас кажутся ограниченными», - говорится в документе.
В ЕЦБ отметили рост интереса к цифровому золоту со стороны не только розничных, но также «некоторых» институциональных инвесторов и нефинансовых корпораций.
«Волатильность цен делает биткоин рискованным и спекулятивным, в то время как его непомерный углеродный след и потенциальное использование в незаконных целях являются основанием для беспокойства», - добавили в ЕЦБ.
Ранее глава регулятора Кристин Лагард предупредила о рисках отмывания денег с помощью криптовалют. В начале 2021 года она назвала биткоин спекулятивным активом, подлежащим регулированию.
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