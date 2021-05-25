В ЕЦБ увидели в криптовалютах «ограниченные риски» финансовой стабильности

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в новом отчете назвал «ограниченными» риски для финансовых институтов со стороны цифровых активов.

«Криптоактивы по-прежнему не широко используются для платежей, и финансовые институты Еврозоны мало подвержены влиянию связанных с криптовалютами финансовых инструментов, поэтому риски финансовой стабильности сейчас кажутся ограниченными», - говорится в документе.

В ЕЦБ отметили рост интереса к цифровому золоту со стороны не только розничных, но также «некоторых» институциональных инвесторов и нефинансовых корпораций.

«Волатильность цен делает биткоин рискованным и спекулятивным, в то время как его непомерный углеродный след и потенциальное использование в незаконных целях являются основанием для беспокойства», - добавили в ЕЦБ.

Ранее глава регулятора Кристин Лагард предупредила о рисках отмывания денег с помощью криптовалют. В начале 2021 года она назвала биткоин спекулятивным активом, подлежащим регулированию.



