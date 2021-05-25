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Справочный курс гривны 25 мая понижен на 2,23 коп до 27,4485 грн/$1
12:24 25.05.2021 |
Национальный банк 25 мая понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 2.23 коп. до 27.4485 UAH/USD.
|Показатель
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|25.05.2021
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|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.4262
|27.4485
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