ФРС: США жизненно важно участвовать в разработке стандартов CBDC

Федеральная резервная система США (ФРС) расширяет работу с цифровыми валютами центробанков (CBDC), уделяя особое внимание финансовой и географической интеграции. Об этом заявила член совета управляющих агентства Лаэль Брейнард на конференции Consensus.

Она отметила, что внимание ФРС к новому инструменту усиливают четыре фактора: растущая роль стейблкоинов, переход к цифровым платежам, использование иностранных CBDC и риски финансовой изоляции.

«Учитывая потенциал CBDC, чтобы играть важную роль в трансграничных платежах и занять позицию резервной валюты, Соединенным Штатам жизненно важно участвовать в разработке стандартов», - заявила представитель ФРС.

На вопрос о влиянии китайского фактора на скорость движения США в направлении новых цифровых активов Брейнард ответила, что любое развитие трансграничных платежей может потенциально иметь последствия во всем мире.

По ее словам, в следующем квартале ФРС запустит общественные консультации по предложениям о возможном выпуске цифрового доллара.



