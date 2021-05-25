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ФРС: США жизненно важно участвовать в разработке стандартов CBDC
12:20 25.05.2021 |
Федеральная резервная система США (ФРС) расширяет работу с цифровыми валютами центробанков (CBDC), уделяя особое внимание финансовой и географической интеграции. Об этом заявила член совета управляющих агентства Лаэль Брейнард на конференции Consensus.
Она отметила, что внимание ФРС к новому инструменту усиливают четыре фактора: растущая роль стейблкоинов, переход к цифровым платежам, использование иностранных CBDC и риски финансовой изоляции.
«Учитывая потенциал CBDC, чтобы играть важную роль в трансграничных платежах и занять позицию резервной валюты, Соединенным Штатам жизненно важно участвовать в разработке стандартов», - заявила представитель ФРС.
На вопрос о влиянии китайского фактора на скорость движения США в направлении новых цифровых активов Брейнард ответила, что любое развитие трансграничных платежей может потенциально иметь последствия во всем мире.
По ее словам, в следующем квартале ФРС запустит общественные консультации по предложениям о возможном выпуске цифрового доллара.
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