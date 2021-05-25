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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Доллар дешевеет 25 мая на ослаблении инфляционных опасений

09:23 25.05.2021 |

Финансы

 

Курс доллара снижается во вторник утром на фоне ослабления опасений по поводу инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.30 EEST курс евро рос до 1,2228 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2215 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 108,73 с уровня прошлого закрытия в 108,74 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 89,75 пункта.

Надежные активы, включая доллар, дешевеют во вторник на фоне снижения инфляционных опасений и возобновления рисковых настроений на рынках. Инвесторы оценивают высказывание главы Федерального резервного банка Сент-Луиса (входит в систему ФРС США) Джеймса Булларда о том, что инфляция была ожидаемой и не является поводом для ужесточения монетарной политики, пока продолжается пандемия коронавируса.

"Обеспокоенность по поводу инфляции уменьшилась, все больше преобладает мнение, что инфляция будет временной. Это отражает тот факт, что мы достигли самого быстрого этапа восстановления экономики", - сказал газете Wall Street Journal главный инвестиционный директор Kleinwort Hambros Фахад Камаль (Fahad Kamal).
По материалам: ПРАЙМ
 

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