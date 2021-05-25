Золото закрепилось около $1880 на ослаблении инфляционных рисков

Стоимость золота во вторник утром остается в районе 1880 долларов за унцию после заявлений представителя ФРС США, которые ослабили инфляционные опасения рынков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.20 EEST июньские фьючерсы на золото снижались в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,31%, или на 5,85 доллара - до 1878,65 доллара за тройскую унцию. Примерно на этом уровне золото торговалось и в понедельник. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,78% - до 27,688 доллара за унцию.

Как пишет агентство Ассошиэйтед Пресс, глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что инфляция не стала сюрпризом для ФРС США, о смене параметров монетарной политики речь не идет до окончания пандемии.

Эти заявления ослабили опасения рынков, что разгон инфляции вынудит ФРС свернуть поддержку экономики, и оказали поддержку котировкам драгоценного металла.

"Заявления ФРС продолжают поддерживать идею о том, что (ускорение - ред.) инфляции в США будет временным, и этого достаточно, чтобы поддерживать краткосрочный "бычий" тренд для золота", - цитирует агентство Блумберг старшего рыночного аналитика Oanda Эдварда Мою (Edward Moya).