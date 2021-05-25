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Основным получателем кредитов по программе «5-7-9%» является аграрный бизнес - Минфин
09:10 25.05.2021 |
Львиную долю из более чем 16 тыс. кредитов, выданных на сегодняшний день по государственной программе поддержки бизнеса "5-7-9%", получили предприятия аграрного сектора.
Как передает корреспондент Укринформа, об этом в ходе форума "Украина 30. Земля" рассказал заместитель министра финансов Александр Кава.
Он уточнил, что в целом предпринимателей прокредитовали уже на более чем 42 млрд гривень. Практически каждую неделю выдают новых кредитов примерно на 1 млрд гривень: с наступлением весенне-летнего периода спрос на господдержку заметно вырос.
По словам заместителя министра, все более популярными становятся и лизинговые программы.
"Мы понимаем, насколько лизинг важен - прежде всего для малых и микропредприятий, работающих в аграрном секторе. Ведь обычный вариант получения кредита с залогом для них очень сложный", - подчеркнул Кава.
Он добавил, что, кроме государственной поддержки, сейчас активно воплощается совместная с Европейским инвестиционным банком программа кредитования малого и среднего бизнеса в агросфере.
"Для государства важно не только обеспечивать прямую поддержку сельхозпроизводителей, но и использовать другие методы, достаточно распространенные в мире и не совсем развитые в Украине. Это касается стимулирования отдельных отраслей экономики или за счет льготного налогообложения, или госзакупок и интервенций на рынке сельхозпродукции. Также это могут быть другие косвенные методы поддержки через организационно-экономические меры, связаны не с аграрным сектором, а с потреблением его продукции", - заметил Кава.
При этом заместитель министра финансов подчеркнул важность соблюдения основных принципов "цивилизованного" предоставления государственной поддержки. Это равный доступ для всех субъектов, независимо от формы собственности или организационно-правовых форм, а также адресность (поддержка должна касаться именно сельхозпроизводителей, а не компаний-посередников).
"Важна и гарантированность поддержки. Ведь компании выстраивают среднесрочные и долгосрочные стратегии. Поэтому должны иметь предсказуемую возможность получения господдержки на протяжении длительного периода. Еще один принцип - целевое использование государственных денег, чтобы полученный ресурс тратили исключительно по назначению. И последнее - эффективность использования бюджетных средств", - подытожил Кава.
Как сообщал Укринформ, в Украине при участии Европейского инвестиционного банка реализуется проект кредитования малого и среднего бизнеса в аграрной сфере. Он направлен на поддержку производителей в области зерновых, масличных культур и аквакультуры/рыболовства. По условиям проекта к первоначальной сумме в 400 млн евро от Европейского инвестиционного банка еще столько же должны добавить украинские банки - участники программы.
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