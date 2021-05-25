Объем выданных «Доступных кредитов 5-7-9%» превысил 42 миллиарда

С начала программы "Доступные кредиты" под 5, 7 и 9% профинансировано займов на 42,2 миллиарда гривен, за неделю снова выдали кредитов более чем на миллиард.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Всего выдано уже 16 434 кредитов. Из общей суммы 17,5 млрд грн направлено на рефинансирование предыдущих займов; 5,6 млрд грн - на инвестиции. Больше всего, а именно 19,1 млрд грн, выдано в качестве антикризисных кредитов.

В течение недели 17 - 21 мая банки выдали 524 кредитов на общую сумму 1,4 млрд грн. Сейчас Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 30 банками.